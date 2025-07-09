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09 июля 2025, 17:27

Четверо жителей Днепропетровщины обвиняются в содержании людей в трудовом рабстве

09 июля 2025, 17:27
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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В Днепропетровской области группе из четырёх человек, включая супругов, объявлено подозрение в организации трудового рабства

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Их обвиняют в вербовании и перемещении людей для эксплуатации, что предусмотрено ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса.

По данным следствия, фигуранты искали социально незащищенных граждан без постоянного места жительства на вокзалах региона. Из-за обмана и психологического давления их перевозили в Одесскую область с обещаниями бесплатного жилья, питания и работы.

Трудовое рабствоТрудовое рабствоТрудовое рабствоТрудовое рабство

Подозреваемые забирали у заложников документы и средства связи, а при попытках самовольно покинуть место содержания на людей давили психологически и угрожали применением насилия. В ходе обысков правоохранители обнаружили 16 удерживаемых лиц, а также изъяли черновые записи, мобильные телефоны и автомобили.

Одному из соучастников уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, другие находятся под круглосуточным домашним арестом. Расследование проводит Главное управление Нацполиции в области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, обещала хорошую работу: в Харьковской области задержали женщину, которая вербовала девушек для проституции в Европе.

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вербовка рабство трудоустройство Днепропетровская область работа
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