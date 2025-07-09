Четверо жителей Днепропетровщины обвиняются в содержании людей в трудовом рабстве
В Днепропетровской области группе из четырёх человек, включая супругов, объявлено подозрение в организации трудового рабства
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
Их обвиняют в вербовании и перемещении людей для эксплуатации, что предусмотрено ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса.
По данным следствия, фигуранты искали социально незащищенных граждан без постоянного места жительства на вокзалах региона. Из-за обмана и психологического давления их перевозили в Одесскую область с обещаниями бесплатного жилья, питания и работы.
Подозреваемые забирали у заложников документы и средства связи, а при попытках самовольно покинуть место содержания на людей давили психологически и угрожали применением насилия. В ходе обысков правоохранители обнаружили 16 удерживаемых лиц, а также изъяли черновые записи, мобильные телефоны и автомобили.
Одному из соучастников уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, другие находятся под круглосуточным домашним арестом. Расследование проводит Главное управление Нацполиции в области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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