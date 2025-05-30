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30 мая 2025, 21:45

Обещала хорошую работу: в Харьковской области задержали женщину, которая вербовала девушек для проституции в Европе

30 мая 2025, 21:45
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Фото: Нацполиция
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Жертвой становились молодые девушки, искавшие работу. Однако "работа" оказалась не такой, как они думали

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Харьковские правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Львовщины, которая занималась вербовкой и переправкой женщин в страны Европейского Союза. Она через соцсети искала молодых девушек, которые находились в затруднительном материальном положении, и обещала им "работу с высокой зарплатой".

На самом же деле это оказывалось предложением заниматься проституцией в немецком Берлине и других городах ЕС. Известно, что в мае она завербовала 23-летнюю девушку, а затем отправила ее в Германию с целью сексуальной эксплуатации.

В настоящее время известно о не менее трех жертвах. Организатору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили преступников, вербовавших украинок для сексуального рабства шантажом. Сначала девушек просили за деньги сопровождать мужчин на публичных мероприятиях, но впоследствии давали "клиентов", которые платили за сексуальные услуги. Всех жертв шантажировали, чтобы они не могли уйти из "работы".

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