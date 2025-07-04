Враг атаковал Кривой Рог: есть раненые, вспыхнул пожар
Сегодня, 4 июля, российские войска ударили по Кривому Рогу с помощью беспилотника
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидируют. По предварительным данным, ранены двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства и масштабы последствий удара уточняются.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, сегодня ночью и утром силы ПВО сбили на Днепропетровщине 14 вражеских БПЛА. Из-за обстрелов РФ в области повреждена гражданская инфраструктура
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