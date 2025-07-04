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04 июля 2025, 10:57

В Херсоне российский дрон атаковал женщину: пострадавшая в больнице

04 июля 2025, 10:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня, 4 июля, в Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданскую женщину

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадавшая получила взрывную травму и обломочное ранение ноги.

Женщину оперативно доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия атаковала более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб один человек, пострадали четверо гражданских.

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Херсон дрон взрывчатка война российская армия атака больница
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