Ворог атакував Кривий Ріг: є поранені, спалахнула пожежа
Сьогодні, 4 липня, російські війська вдарили по Кривому Рогу за допомогою безпілотника
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують. За попередніми даними, поранені двоє чоловіків. Їм надається медична допомога.
Обставини та масштаби наслідків удару уточнюються.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці сили ППО збили на Дніпропетровщині 14 ворожих БпЛА. Через обстріли РФ в області пошкоджена цивільна інфраструктура.
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