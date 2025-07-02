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В то же время идет проверка информации о возможных задержках поставок отдельных компонентов ранее согласованных пакетов

Ситуацию комментирует Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Министерство обороны Украины сообщило, что официальных сообщений от Соединенных Штатов Америки про остановку или пересмотр графиков оборонных поставок не поступало. В связи с появившейся в СМИ информацией о возможных задержках в поставке отдельных элементов ранее согласованных пакетов помощи, украинская сторона сейчас проводит уточнение фактов.

Для выяснения деталей Минобороны инициировал телефонный разговор с американскими коллегами. В ведомстве отметили, что проверяют информацию по каждому пункту оборонной помощи в отдельности. После завершения контактов обещают предоставить дополнительные разъяснения.

В ведомстве также подчеркнули, что некоторые публичные комментарии в украинском информационном пространстве основываются не на полной информации. Поэтому призывали ориентироваться исключительно на проверенные официальные источники.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и США касается 57 минералов, в нем также речь идет о помощи ВСУ, – СМИ.