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В Днепре произошло ДТП на территории детского сада. Туда буквально влетел автомобиль

Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.

В Днепре на улице Калиновой автомобиль протаранил забор детского сада. Машина буквально залетела на территорию заведения. Пока неизвестно, что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие.

Правоохранители будут выяснять детали.

Напомним, в Запорожье 51-летняя водитель Ford сбила 10-летнего мальчика. Известно, что ребенок был госпитализирован в реанимацию.