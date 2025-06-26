В Днепре водитель снес забор детского сада и влетел на территорию
В Днепре произошло ДТП на территории детского сада. Туда буквально влетел автомобиль
Об этом сообщает Відомо, передает RegioNews.
В Днепре на улице Калиновой автомобиль протаранил забор детского сада. Машина буквально залетела на территорию заведения. Пока неизвестно, что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие.
Правоохранители будут выяснять детали.
Напомним, в Запорожье 51-летняя водитель Ford сбила 10-летнего мальчика. Известно, что ребенок был госпитализирован в реанимацию.
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