Иллюстративное фото

В Одесской области получил судебный приговор агент РФ. Он признался, что его не устраивает государство.

Об этом сообщает Судебный Репортер, передает RegioNews.

В Одесской области суд признал местного жителя виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина в соцсети переписывался с представителем российской спецслужбы. Он получал специальные разведывательные задачи по сбору и передаче сведений об объектах критической инфраструктуры (электростанции, трансформаторы, железные дороги), а также зданий территориальных центров комплектования и социальной поддержки, личных и служебных автомобилей работников ТЦК и СП.

Обвиняемый сам написал, что хочет поджечь машину под зданием ТЦК и рассказал, как это можно сделать незамеченным. По его плану, надо было закинуть бутылку с зажигательной смесью и с длинной нитью и затем из кустов поджечь второй конец нити. Впоследствии россиянин отправил ему видеоинструкцию по поджогам автомобилей.

Также предатель отправлял фото пропускного пункта на территорию Измаильского морпорта и координаты Googlemaps и фото позиций подразделений противовоздушной обороны.

На суде он свою вину не признал. По его словам, его задержали люди в военной форме, когда снимал на мобильный телефон памятник "кораблику" рядом с Измаильским портом. Ранее он убегая от ТЦК выехал в Измаил и жил там в гостинице, а затем отправился в город Килия. Он тоже получал деньги от собеседника в сети.

Впоследствии обвиняемый признался, что действительно снимал видео на заправке у здания ТЦК. Он заявил, что его не устраивает государство Украина, и потому он мог передавать координаты еще и в 2023 году. Интересно, что в переписке с россиянами он называл себя "неуловимым", а теперь проведет срок за решеткой.

Напомним, ранее в Харькове мужчина поджег здание ТЦК. Его вызвали туда для проверки документов, но он закрылся в одной из комнат и поджег ткань, после чего скрылся через окно второго этажа.