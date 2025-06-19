Фото: ГО Ассоциация саперов в Украине

В Днепре был создан новый мурал. Он не только будет украшать здание одной из школ, но и будет напоминать гражданам о важных вещах

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

На фасаде лицея №97 в Днепре изобразили яркий мурал в стиле комикса. Эта стенопись стала частью всеукраинской информационной кампании, которая имеет целью уберечь детей от смертельной опасности. Инициаторы акции - "Ассоциация саперов Украины".

Художники изобразили мальчика и девочку среди ярких цветов. Однако среди травы опасны предметы. Также на стенописи есть QR-код, который ведет на информационную страницу с правилами поведения при обнаружении подозрительных находок.

Это уже девятый мурал в рамках инициативы EORE (Explosive Ordnance Risk Education). До этого подобные стенописи появились в Киеве, Макарове, Народичах, Первомайске, Южноукраинске, Подольске, Берестине и других городах. Теперь в списке тоже Днепр. Проект будет продолжен и в других городах Украины.

Фото: ГО Ассоциация саперов Украины

Напомним, в Центре противоминной деятельности в начале года сообщали, что за период полномасштабной войны от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, еще 794 получили ранения. Специалисты неоднократно призывали не нарушать правила безопасности, не трогать подозрительные предметы и в случае обнаружения таких находок – обязательно звонить по телефону 112 или 101.