Элитный автомобиль за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini

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На Львовщине таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза Lamborgini в Украину. Элитное авто оценили более чем в 2,7 млн гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункт пропуска "Угринов – Долгобычев" во Львовской области прибыл Lamborghini Gallardo 2013 года выпуска. По документам, поданным на таможне, машину якобы продала компания из США, а получить ее должен был 44-летний киевлянин.

В ходе проверки водитель показал совсем другие бумаги – литовскую декларацию и товарно-транспортную накладную. В них указано, что автомобиль прислала фирма из Литвы, а получатель – уже не киевлянин, а украинское предприятие.

В литовских документах указана стоимость авто – 66 005 долларов (более 2,7 млн грн). Таможенники выяснили, что настоящий получатель предоставил ложную информацию – сменил и отправителя, и получателя.

На таможне составили админпротокол за нарушение правил. Также передали информацию в Бюро экономической безопасности – по подозрению на преступление по статье о подделке документов при перевозке товаров.

Напомним, ранее во Львовской области в пункте пропуска на границе с Польшей таможенники обнаружили нарушения при ввозе автомобиля Ford Mustang 2015 года выпуска. Автомобиль декларировался как гуманитарная помощь в адрес одной из киевских организаций от американца Bon Jovi.