Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину из дронов и артиллерии
В Днепропетровской ОВАЕ рассказали о последствиях вражеских атак. Российские обстрелы повредили жилые дома
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , россияне в течение суток нанесли по Никопольщине более 30 ударов. В частности, артиллерией и дронами. Повреждены административное здание и две многоэтажки. Один частный дом загорелся.
На Новопавловскую общину Синельниковщины противник направил управляемые авиабомбы. К счастью, жертв нет.
Напомним, что в ночь на 11 июня россияне атаковали Херсон. В результате атаки местная жительница получила взрывную травму и перелом кости руки.
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