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10 июня 2025, 15:12

В Днепропетровской области фермеры незаконно засеяли танковый полигон

10 июня 2025, 15:12
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фото: ГБР
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ГБР вернуло Минобороны танковый полигон на Днепропетровщине, который незаконно засеяли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра, который в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне.

По данным следствия, ведомство легально заключало договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров. Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы.

По выводам экспертизы, в результате преступных действий Министерство обороны Украины понесло убытки более чем на 8 млн гривен.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира в/ч, который заставлял солдат строить дома для родственников.

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