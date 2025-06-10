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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра, который в течение нескольких лет не замечал, как местные фермеры незаконно выращивают культуры на танковом полигоне.

По данным следствия, ведомство легально заключало договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью около 1,5 тыс. гектаров. Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых размещался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы.

По выводам экспертизы, в результате преступных действий Министерство обороны Украины понесло убытки более чем на 8 млн гривен.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира в/ч, который заставлял солдат строить дома для родственников.