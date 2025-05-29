фото: ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Днепропетровщины, заставлявшего подчиненных военнослужащих работать на частном строительстве для своих родственников. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Командир в/ч обвинен в превышении власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, подполковник с 2022 года заставлял подчиненных строить коттеджи для своей матери и тещи, угрожая отправкой на фронт в случае отказа. Военные периодически оставляли часть для работы на строительстве, хотя формально оставались на службе и получали денежное обеспечение. В ноябре 2024 года ГБР провело обыски, изъяло документы, телефоны и черновые записи. Сумма ущерба – более 500 тыс. грн. В целях их возмещения подан гражданский иск.