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В Днепре будут судить директора учебного заведения. Оказалось, что женщина вносила в рабочие табели данные о человеке, который не выполнял рабочих обязанностей

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В суд направили дело в отношении директора учебного заведения. Известно, что она скрывала отсутствие другой женщины на рабочем месте и вносила ложные данные в рабочий табель. Это происходило с осени 2020 по декабрь 2024 года.

Человек, который вписывался в рабочий табель, не выходил на работу и никаких задач не выполнял. При этом данные были внесены в печать заведения. В схему были привлечены директор и заместители директора учебного заведения. Таким образом, директор присвоила более 400 тысяч гривен бюджетных средств.

Напомним, в Кировоградской области получил подозрение директор психоневрологического интерната. Он оплатил 360 тысяч гривен бюджетными средствами за товар, который заведение не получало. Теперь ему грозит лишение свободы.