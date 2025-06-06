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06 июня 2025, 19:47

В Днепропетровской области представителя Госпродпотребслужбы поймали на взятке

06 июня 2025, 19:47
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Фото: прокуратура
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В Днепропетровской области Госпродпотребслужбы требовал "откат" от предпринимателя. Теперь его разоблачили и выбирают меру пресечения

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении специалисту главного управления Госпродслужбы в области за получение взятки. По данным следствия, он требовал у предпринимателя 120 тысяч гривен за беспрепятственную выдачу документов по качеству продукции.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее задержан заместитель начальника с административной деятельностью коммунального предприятия "Полтаваелектроавтотранс" на взятке. Известно, что он получил 42 тысяч гривен "отката" - это был процент от тендера.

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