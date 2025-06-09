В Днепропетровской области погиб 58-летний мужчина: его жизнь оборвала вражеская атака - ОВА
В Никополе трагически погиб 58-летний мужчина в результате вражеского обстрела
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу ДнепрОВА Сергея Лисака.
Во время нападения на город агрессор применил беспилотный летательный аппарат (БпЛА), сбросивший боеприпас на жилые районы. Поэтому мужчина получил смертельные травмы.
Местные власти и спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
В ОВА выразили искренние соболезнования семье погибшего и всем, кто потерял близких в это сложное время.
Ранее сообщалось , что в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа.
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