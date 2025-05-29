Россияне обстреляли Херсон и пригород: ранены мужчина и женщина

иллюстративное фото: Нацполиция

В четверг, 29 мая, российская армия ударила дроном по Херсону и артиллерией - по поселку Инженерное. В результате вражеских обстрелов пострадали местные жители

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что около 15:30 россияне атаковали дроном херсонку в Днепровском районе города. Полицейские доставили пострадавшую в больницу.

"У 43-летней женщины минно-взрывная травма. Ее дообследуют", - говорится в сообщении.

Также около 16:15 в результате артобстрела Инженерного пострадал 63-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и контузию. От госпитализации херсонец отказался.

Напомним, 29 мая российские войска обстреляли из артиллерии поселок Антоновка Херсонского района. Из-за вражеской атаки погиб 27-летний мужчина.