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26 мая 2025, 11:22

Наводили ракеты по семи регионам Украины: задержана агентурная группа спецслужб РФ

26 мая 2025, 11:22
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фото: СБУ
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Контрразведка СБУ и Нацполиция нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, корректировавшую авиаудары россиян по восточным, южным и западным областям Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Правоохранители одновременно задержали пятерых участников вражеской ячейки, которые шпионили для россиян в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них – 16 лет, а самому старшему – 23.

В состав агентурной группы входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" два брата из Харьковщины. Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб.

После дистанционной вербовки агенты получили задачу подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. Посредством этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск.

Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" вокруг обстановки. Время от времени фигуранты возвращались к автомобилю, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и поменять карту памяти для дальнейшей записи.

Контрразведка СБУ разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После защиты локаций Сил обороны всех участников вражеской группы задержали по местам жительства.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали всех агентов через телеграмм-каналы, где они искали "легкие деньги".

Фигурантам сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци: среди них — 13-летний подросток.

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Украина СБУ задержание агент рф ракетный удар корректировщик
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