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23 мая 2025, 02:18

В Хмельницкой области отправили за решетку пару, которая пытала соседку за колдовство

23 мая 2025, 02:18
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фото: прокуратура
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Жителя Хмельницкой области и его сообщницу признали виновными в пытках, угрозах убийством и незаконном проникновении в дом человека

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Пара в состоянии алкогольного опьянения наведалась в дом 68-летней соседки и начала выбивать дверь.

Они обвинили женщину в проведении колдовских ритуалов, били ее, душили, угрожали убийством и нанесли несколько ножевых ранений. После потери потерпевшей сознания злоумышленники вытащили ее на улицу и уложили в багажник авто. Планировали вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

Прекратили преступление правоохранители, прибывшие на место происшествия.

Суд назначил 27-летнему мужчине 7 лет 6 месяцев заключения, а 35-летняя женщина получила 5 лет тюрьмы с испытательным сроком в два года.

Напомним, происшествие случилось в июне прошлого года в селе Четырбоки, что на Шепетовщине.

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