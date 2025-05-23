В Хмельницкой области отправили за решетку пару, которая пытала соседку за колдовство
Жителя Хмельницкой области и его сообщницу признали виновными в пытках, угрозах убийством и незаконном проникновении в дом человека
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Пара в состоянии алкогольного опьянения наведалась в дом 68-летней соседки и начала выбивать дверь.
Они обвинили женщину в проведении колдовских ритуалов, били ее, душили, угрожали убийством и нанесли несколько ножевых ранений. После потери потерпевшей сознания злоумышленники вытащили ее на улицу и уложили в багажник авто. Планировали вывезти в лесополосу и продолжить пытки.
Прекратили преступление правоохранители, прибывшие на место происшествия.
Суд назначил 27-летнему мужчине 7 лет 6 месяцев заключения, а 35-летняя женщина получила 5 лет тюрьмы с испытательным сроком в два года.
Напомним, происшествие случилось в июне прошлого года в селе Четырбоки, что на Шепетовщине.