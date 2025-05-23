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23 мая 2025, 00:42

На Житомирщине будут судить женщину за смерть младенца из-за игнорирования медицинских рекомендаций

23 мая 2025, 00:42
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фото: pixabay
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В суд направлен обвинительный акт в отношении 25-летней жительницы Звягельского района по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, повлекшим смерть ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Медики настаивали на проведении оперативного вмешательства в возрасте 6-8 месяцев, отмечая серьезные риски для жизни без своевременного лечения. При этом мать проигнорировала рекомендации врачей и не обеспечила ребенку необходимую помощь, хотя операция могла быть проведена безвозмездно.

Однако мать, достоверно зная о необходимости лечения и возможных последствиях, несмотря на бесплатность проведения операции, ребенка на лечение не отвезла, что привело к его смерти.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу для привлечения матери к уголовной ответственности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Относительно старшего ребенка семьи органы опеки приняли решение об изъятии.

Напомним, в Киевской области будут судить женщину, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, стулом забила до смерти младенца. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Житомирская область суд младенец ребенок смерть ребенка
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