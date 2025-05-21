Фото: ОВА

Россияне продолжают бить дронами по Днепропетровщине. Глава ОВА показал фото последствий вражеских атак за последние сутки

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российская армия 21 мая нанесла удары по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому и Покровскому общинам. Враг бил дронами и артиллерией. К счастью, люди не пострадали.

При этом в результате атаки россиян повреждены админздание, инфраструктура, три многоквартирных и 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Изуродованы несколько авто, газопровода и линии электропередач.

Напомним, также 21 мая российские военные дроном попали в жилой дом в Запорожской области. В результате удара 50-летний местный житель получил ранения.