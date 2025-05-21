У жителя Днепропетровщины нашли пистолет, 5 гранат и более 300 патронов

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Правоохранители Никопольщины разоблачили местного жителя на хранении оружия и боеприпасов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители получили информацию о том, что 35-летний мужчина незаконно хранит оружие и боеприпасы. По месту жительства мужчина провели обыск, где нашли пистолет, 5 гранат и более 300 патронов разного калибра.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина за покушение на убийство.