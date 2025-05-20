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Ночью 20 мая российские военные направили в Днепропетровщину беспилотники. Силы ПВО уничтожили три воздушных цели

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Атака не прошла без последствий. В Павлоградском районе повреждено фермерское хозяйство. Там произошел пожар, который потушили спасатели.

В Синельниковском районе из-за применения агрессором БпЛА есть разрушение на территории предприятия. Его тоже охватил огонь.

По данным главы ОВА, по Никопольщине продолжались удары FPV-дронами и артиллерией. Страдали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненной информации, из-за обстрелов Покровской громады Никопольского района, произошедшего под вечер 19 мая, повреждены частный дом и линия электропередач.

Напомним, 19 мая в Константиновке Донецкой области российские войска нанесли удар беспилотниками по территории пожарно-спасательной части.