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12 мая 2025, 06:35

Спровоцировал военнослужащего: в ТЦК прокомментировали избиение мужчины в Харькове

12 мая 2025, 06:35
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В результате провокации военнослужащий Харьковского областного ТЦК и СП избил жителя Харькова во время проведения мероприятий по оповещению. Продолжается служебное расследование

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

По предварительным данным конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическое противостояние споре.

Военные заверили, что по этому факту назначили служебное расследование.

"По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности. Отмечаем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", – говорится в сообщении Харьковского ОТЦК и СП.

Напомним, в одном из районов Харькова работник ТЦК и СП избивал мужчину прямо во время проверки документов.

Ранее в Харькове люди в военной форме, вероятно, представители ТЦК, устроили на улице стрельбу и избивали мужчину ногами.

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