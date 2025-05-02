Жителя Николаева будут судить, за то, что он за 4500 долларов обещал выкупить военнообязанного мужчину из ТЦК

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении жителя Николаева, который с сотрудником Николаевского РТЦК и СП требовал деньги из родных военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Дельцы требовали деньги у родственников мужчины, которого доставили в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Пока они ждали результата, к ним подошел гражданский и предложил за взятку "решить вопрос". Он сообщил, что у него есть знакомые среди должностных лиц ТЦК и за 4500 долларов США договорится, чтобы их родственника отпустили домой.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских.