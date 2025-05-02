Жителя Николаева будут судить, за то, что он за 4500 долларов обещал выкупить военнообязанного мужчину из ТЦК
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении жителя Николаева, который с сотрудником Николаевского РТЦК и СП требовал деньги из родных военнообязанных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Дельцы требовали деньги у родственников мужчины, которого доставили в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Пока они ждали результата, к ним подошел гражданский и предложил за взятку "решить вопрос". Он сообщил, что у него есть знакомые среди должностных лиц ТЦК и за 4500 долларов США договорится, чтобы их родственника отпустили домой.
Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских.
В Николаевской области в реке обнаружили тело мужчиныВсе новости »
02 мая 2025, 14:20В Николаевской области 11-летний мальчик натолкнулся на металлический забор
02 мая 2025, 05:05В Николаевской области 19-летнего юношу осудили за изнасилование 9-летней сестры
29 апреля 2025, 01:23
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Впервые со времен независимости в Украине появились новые плацкартные вагоны
02 мая 2025, 19:46Активист Сергей Стерненко рассказал о покушении на него
02 мая 2025, 19:17Усик назвал идеального соперника для прощального боя
02 мая 2025, 18:50В Черкасской области будут судить начальника ТЦК, за то, что тот не выполнил мобилизационный план
02 мая 2025, 18:44ДТП в Киевской области: пострадали и водитель, и пассажиры
02 мая 2025, 18:16В Тернопольской области полицейские задержали злоумышленника, который за 10 тысяч долларов обещал "списать с армии" военного
02 мая 2025, 17:59Еще шестеро детей вернулись в Украину с временно оккупированных территорий
02 мая 2025, 17:26Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
02 мая 2025, 17:10Влюбилась в агента ФСБ: стрелявшая в Стерненко женщина думала, что работает на СБУ
02 мая 2025, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США