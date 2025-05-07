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07 мая 2025, 12:43

Ударил в живот и скрылся: на Днепропетровщине мужчина ранил прохожего ножом

07 мая 2025, 12:43
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Каменском на Днепропетровщине перед судом предстанет 36-летний мужчина, который во время конфликта тяжело ранил ножом прохожего

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 марта возле одного из местных кафе.

Между двумя мужчинами возник словесный спор, переросший в драку. В ходе стычки один из участников достал нож и ударил им оппонента в живот.

Пострадавшего – 35-летнего местного жителя – госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

После совершенного нападавший скрылся с места происшествия. Полицейские оперативно установили его личность и задержали. Им оказался 36-летний житель Каменского.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, жителя Днепропетровщины судили за то, что он ударил свою бывшую сожительницу. Это произошло, когда они встретились на остановке общественного транспорта.

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