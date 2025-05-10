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За прошедшие сутки российские войска совершили более 150 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 общинах

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов погибли три человека.

Так, из-за ударов КАБов по Речковской общине погибла местная жительница 1961 г.р., в Новослободской общине – жительница 1940 г.р. Еще один гражданский житель 1967 г.р. погиб в Белопольской общине раньше.

Кроме того, четыре человека ранены: по одному в Шосткинской и Буринской общинах и двое в Новослободской общине.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.

Также оккупанты совершили обстрелы с РСЗО "Смерч" и применили удар с вертолета ракетами типа НАР.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Речковской общине повреждены 6 частных жилых домов;

в Шосткинской общине повреждены нежилые постройки;

в Новослободской общине повреждены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской общине поврежден магазин, 17 частных жилых домов, 10 хозяйственных сооружений, объекты гражданской инфраструктуры;

в Дружбовской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 30 минут.

Напомним, несмотря на объявленное многодневное перемирие за прошедшие сутки армия РФ нанесла 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.