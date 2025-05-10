Россияне атаковали Сумщину: 150 обстрелов, трое погибших и четверо раненых
За прошедшие сутки российские войска совершили более 150 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 общинах
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов погибли три человека.
Так, из-за ударов КАБов по Речковской общине погибла местная жительница 1961 г.р., в Новослободской общине – жительница 1940 г.р. Еще один гражданский житель 1967 г.р. погиб в Белопольской общине раньше.
Кроме того, четыре человека ранены: по одному в Шосткинской и Буринской общинах и двое в Новослободской общине.
Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах.
Враг активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.
Также оккупанты совершили обстрелы с РСЗО "Смерч" и применили удар с вертолета ракетами типа НАР.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Речковской общине повреждены 6 частных жилых домов;
- в Шосткинской общине повреждены нежилые постройки;
- в Новослободской общине повреждены частные жилые дома, объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской общине поврежден магазин, 17 частных жилых домов, 10 хозяйственных сооружений, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Дружбовской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 30 минут.
Напомним, несмотря на объявленное многодневное перемирие за прошедшие сутки армия РФ нанесла 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области.