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10 мая 2025, 09:26

Оккупанты нанесли 284 удара по Запорожской области: трое раненых

10 мая 2025, 09:26
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки армия РФ нанесла 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранены три человека.

Также поступили 10 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и другого имущества.

Как отметил Федоров, в течение суток 170 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Новояковловку, Новобойковское, Магдалиновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.

Еще 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Новодаровку.

Кроме того, 111 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Павловки, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Напомним, в субботу, 10 мая, в Херсоне российские войска атаковали с дрона мирного жителя. Мужчина погиб.

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