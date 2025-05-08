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Правоохоронці отримали повідомлення про замінування школи. Виявилось, що це було повідомлення від 11-річного хлопчика

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

8 травня близько 9 ранку поліцейські отримали повідомлення про замінування однієї зі шкіл Дніпра. На місце виїхали фахівці для перевірки. Як виявилось, вибухівки не було. Повідомлення було жартом 11-річного хлопця. Правоохоронці поспілкувались зі школярем та пояснили, що такі "жарти" можуть мати наслідки.

"Нагадаємо: неправдиві виклики екстрених служб — це не просто "жарти”, а правопорушення, за які можуть відповідати як діти, так і дорослі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Рівному 10-річний школяр "замінував" лікарню. Хлопчик зізнався, що зателефонував заради забави, і не усвідомлював можливих серйозних наслідків.