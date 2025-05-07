На Киевщине в результате атаки дрона загорелся недостроенный дом
В Бучанском районе Киевской области вражеский дрон попал в нежилой дом, повреждено более 10 автомобилей
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.
Повреждены более 10 автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия.
Напомним, ночью 7 мая россияне атаковали столицу ракетами и ударными БПЛА. Возникли пожары, погибли 2 человека, еще 7 ранены, среди них – 4 детей.
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