На Киевщине в результате атаки дрона загорелся недостроенный дом

фото: Киевская ОВА

В Бучанском районе Киевской области вражеский дрон попал в нежилой дом, повреждено более 10 автомобилей

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию.

Повреждены более 10 автомобилей.

Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия.

Напомним, ночью 7 мая россияне атаковали столицу ракетами и ударными БПЛА. Возникли пожары, погибли 2 человека, еще 7 ранены, среди них – 4 детей.