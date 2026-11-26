Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили мужчину, который зарабатывал на наркотических средствах. Оказалось, он наладил продажу наркотиков через интернет.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

33-летний киевлянин искал "клиентов" в мессенджере. Затем он посылал им "товар" по почте. Правоохранители задержали его возле почтоматов, когда он как раз пытался отправить один из заказов.

Во время обысков у мужчины нашли зип-пакеты с амфетамином общим весом 100 граммов и зип-пакеты с каннабисом весом около 1,3 кг. По ценам "черного рынка" это товар на около 800 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Ровенской судили мужчину. Известно, что в его доме правоохранители обнаружили янтарь-сырец, психотропные вещества, каннабис и самодельное холодное оружие в виде японского меча — катаны.