Фото: СБУ

В Житомире российскую агентку, планировавшую взорвать административное здание одного из подразделений ВСУ, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Для теракта женщина изготовила самодельную взрывчатку, собиравшуюся замаскировать под почтовую посылку и доставить на военный объект

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, в апреле этого года контрразведка СБУ разоблачила женщину во время подготовки теракта. Она планировала проникнуть на территорию военного объекта под видом почтового курьера, а после доставки взрывчатки передать российским спецслужбам сигнал для дистанционного подрыва.

Сотрудники СБУ совместно с уголовным розыском Национальной полиции задержали агента, когда та уже изготовила самодельное взрывное устройство и приобрела униформу одного из почтовых операторов.

Как установило расследование, задачи российских спецслужб выполняла жительница Измаила Одесской области. Вниманию российских кураторов она попала, когда искала в Telegram-каналах деньги на наркотики.

После вербовки женщина поддерживала агентурную связь одновременно с двумя представителями российских спецслужб. Для подготовки теракта она была отправлена в Житомир, где она арендовала квартиру и по инструкциям из РФ приобрела компоненты для изготовления взрывчатки.

В ходе обыска в арендованном доме правоохранители изъяли химические составляющие и компоненты для изготовления взрывного устройства, униформу почтового курьера, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ей назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.