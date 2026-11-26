Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему жителю Сарненского района, которого считают организатором незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. За свои услуги он требовал по 10 тысяч долларов США с каждого

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Напомним, 8 июня правоохранители задержали одного из участников схемы при получении 20 тысяч долларов. Вместе с неустановленным сообщником он перевозил двух мужчин призывного возраста на мотоциклах в обход пунктов пропуска через государственную границу.

В ходе расследования полицейские установили, что в организации незаконной схемы причастен 26-летний житель Сарненского района. По данным следствия, он подыскивал желающих незаконно выехать из Украины и разрабатывал маршруты пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Мужчине сообщили о подозрении за процессуальное руководство прокуратуры.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемый воспользовался этой возможностью и вышел из-под стражи.

За совершенное ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.