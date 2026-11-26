Фото: ГУ разведки Министерства обороны Украины/Facebook

В Донецкой области девять бывших педагогов заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Во время российской оккупации они добровольно заняли руководящие должности в увлеченных учебных заведениях и приняли участие в внедрении российских образовательных стандартов и пропаганды среди детей и молодежи.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2022-2025 годов девять педагогов добровольно пошли на сотрудничество с государством-агрессором и присоединились к организации работы незаконно созданных учебных заведений на оккупированной территории Донбасса.

В частности, одна из женщин получила от оккупантов должность "начальника управления образования администрации шахтерского муниципального округа днр".

Еще два фигуранта заняли фейковые должности в так называемом "Мариупольском государственном университете имени Куинджи". Речь идет о должностях "заведующих кафедрами медиакоммуникаций" и "новогреческого языка", "ученого секретаря" и "доцента кафедры русского языка и литературы".

Кроме того, двое подозреваемых возглавили так называемые "Новоазовский индустриальный" и "Мариупольский промышленно-технологический техникумы". Остальные фигуранты стали заместителями директоров школ в Волновахском районе.

По версии следствия, на этих должностях бывшие педагоги внедряют учебные планы и программы в соответствии со стандартами РФ, способствуя русификации украинских детей и молодежи.

Также во время лекций и так называемых разговоров о важном они навязывают школьникам и студентам кремлевскую идеологию, в частности под видом патриотического воспитания оправдывают вооруженную агрессию России против Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Донецкой областной прокуратуры девяти фигурантам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 3 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Все подозреваемые находятся в розыске. Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.