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В Ровенской области полицейские задержали 50-летнюю женщину, которая, выдавая себя за работницу Пенсионного фонда, обворовывала пожилых людей. Она обманула по меньшей мере двух пенсионеров в Ровно, завладев деньгами и золотыми украшениями

Об этом сообщили в полиции Ровенщины, передает RegioNews .

По данным следствия, 28 октября женщина пришла в дом 80-летнего жителя Ровно и представилась работницей Пенсионного фонда. Она заверила мужчину, что занимается оформлением пособия и повышением пенсионных выплат.

Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдал, злоумышленница похитила 6 тысяч гривен.

Следующий эпизод произошел 30 октября 2026 года. По аналогичной схеме подозреваемая пришла в квартиру 85-летней жительницы Ровно и сообщила ей ложную информацию о возможности увеличения пенсии.

Женщина заявила, что для оформления соответствующих документов необходимо уплатить 12 тысяч гривен. Пока пенсионерка искала средства, злоумышленница похитила шесть золотых изделий общей стоимостью около 44 тысяч гривен.

Работники уголовного розыска и уголовного анализа установили личность подозреваемого и разыскали его в Киевской области.

50-летней женщине сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.