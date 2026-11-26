Фото: ГСЧС

В четырех областях Украины 27-28 ноября ожидаются значительный снегопад и гололедица на дорогах. Из-за ухудшения погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности

Об этом предупредили в ГСЧС, передает RegioNews .

Днем 27 ноября и ночью 28 ноября сильный снег прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

По прогнозам, прирост снежного покрова составит 8–20 см. На дорогах ожидается гололедица.

И уровень опасности – желтый

Такие погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Водителям и пешеходам следует особенно внимательными во время непогоды.

Напомним, что в Киевской области с 21 ноября дорожные службы переходят на круглосуточный режим работы из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Водители смогут обращаться в диспетчерские службы в случае усложнения движения или проблем с состоянием автодорог.