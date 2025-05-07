Во Львовской области загорелся дом: женщину с 2-летним мальчиком госпитализировали
Во Львовской области произошел пожар в жилом доме. Спасателям удалось локализовать и потушить пламя
Об этом сообщает ГСЧС Львовской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 7 мая около 12 часов. Спасателям сообщили о пожаре в поселке Дворцы в жилом доме.
До того как приехали спасатели, мать с ребенком успели покинуть здание. Однако в результате задымления 28-летняя женщина и ее 2-летний сын отравились. Обоих госпитализировали медики.
Пожарным удалось ликвидировать пожар. Жилой дом был спасен. Причины пожара будут выяснять.
Напомним, ранее в Житомирской области произошел пожар в многоэтажном доме. К сожалению, время тушения пламени обнаружили тело 75-летней женщины.
В Житомирской области загорелся жилой дом: есть пострадавшийВсе новости »
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