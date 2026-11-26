В Киеве взорвался газовый баллон в квартире на 22-м этаже: есть пострадавший
В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки взорвался туристический газовый баллон. Инцидент произошел при приготовлении пищи. В результате взрыва пострадал один человек
Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в квартире на 22-м этаже дома по улице Драгоманова поступило сегодня, около 15:00.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
Полицейские предварительно установили, что взорвался туристический газовый баллон, когда жильцы готовили еду.
В результате происшествия травмировался один человек. Обстоятельства взрыва выясняют правоохранители.
Напомним, что в Шептицком Львовской области в результате пожара в квартире скончался 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Человек получил 55% ожогов тела. По предварительным обстоятельствам возгорание произошло, когда он заряжал бионический протез ноги.