Фото: полиция Киева

В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки взорвался туристический газовый баллон. Инцидент произошел при приготовлении пищи. В результате взрыва пострадал один человек

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве в квартире на 22-м этаже дома по улице Драгоманова поступило сегодня, около 15:00.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Полицейские предварительно установили, что взорвался туристический газовый баллон, когда жильцы готовили еду.

В результате происшествия травмировался один человек. Обстоятельства взрыва выясняют правоохранители.

Напомним, что в Шептицком Львовской области в результате пожара в квартире скончался 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Человек получил 55% ожогов тела. По предварительным обстоятельствам возгорание произошло, когда он заряжал бионический протез ноги.