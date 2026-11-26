Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье разоблачили схему присвоения более 27,2 млн грн со счетов Перечинского лесохимического комбината. Денежные средства почти четыре года выводили под видом оплаты несуществующих услуг по уборке и IT-обслуживанию

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, с сентября 2022 года комбинат ежемесячно перечислял одному из предпринимателей около 250 тысяч гривен за якобы уборку общежитий и территории предприятия. Другому платили от 80 до 700 тысяч гривен за обслуживание компьютеров, серверов и программного обеспечения.

Однако фактически эти услуги не предоставлялись.

Предприниматели проживали в Днепре, не имели наемных работников и не выполняли работы для комбината.

В то же время общежития, за уборку которых предприятие ежемесячно платило сотни тысяч гривен, оставались запущенными.

Несмотря на отсутствие фактически выполненных работ, чиновники комбината подписывали акты их приемки. В общей сложности следствие задокументировало более 100 таких документов на сумму более 23 млн. грн.

По версии правоохранителей, банковские карты предпринимателей хранились у бухгалтера комбината. После поступления средств она снимала их наличными через банкомат непосредственно на территории предприятия.

В общем, таким образом со счетов комбината вывели более 27,2 млн грн.

Прокуроры сообщили о подозрении руководству и бухгалтерке предприятия, а также двум предпринимателям из Днепра.

В зависимости от роли им инкриминируют пособничество в служебном подлоге, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с тяжелыми последствиями, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении должностных лиц от должностей.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.