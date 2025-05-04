В Харьковской области в результате российских обстрелов возникли масштабные лесные пожары

фото: ГСЧС

В Харьковской области в результате российских ударов реактивными системами залпового огня возникли масштабные лесные пожары

Как передает RegioNews, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Фейсбуке.

"Сегодня утром враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской общины Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров были привлечены 34 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, а также 2 единицы техники лесхоза.

Напомним, Харьковщине за сутки в результате атак врага один человек погиб, еще четверо ранены.