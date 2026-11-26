Фото: полиция Киева

В Святошинском районе Киева будут судить 16-летнего парня, угнавшего автомобиль военнослужащего во время ракетной атаки. Подросток хотел прокатиться на чужой машине, чтобы похвастаться перед друзьями, однако по дороге вызвал ДТП и скрылся

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .

Инцидент произошел в октябре этого года. Школьник заметил на стоянке припаркованный автомобиль ВАЗ и решил незаконно им завладеть. В это время владелец машины, военнослужащий, находился в укрытии неподалеку.

Подросток сломал замок зажигания, завел двигатель и отправился кататься по городу. По данным правоохранителей, таким образом он хотел произвести впечатление на своих товарищей.

Однако поездка закончилась ДТП: парень столкнулся с другим припаркованным автомобилем, после чего покинул место происшествия.

Следователи направили обвинительный акт относительно несовершеннолетнего в суд.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.