В Киеве подросток угнал авто военного во время ракетной атаки и совершил ДТП
В Святошинском районе Киева будут судить 16-летнего парня, угнавшего автомобиль военнослужащего во время ракетной атаки. Подросток хотел прокатиться на чужой машине, чтобы похвастаться перед друзьями, однако по дороге вызвал ДТП и скрылся
Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .
Инцидент произошел в октябре этого года. Школьник заметил на стоянке припаркованный автомобиль ВАЗ и решил незаконно им завладеть. В это время владелец машины, военнослужащий, находился в укрытии неподалеку.
Подросток сломал замок зажигания, завел двигатель и отправился кататься по городу. По данным правоохранителей, таким образом он хотел произвести впечатление на своих товарищей.
Однако поездка закончилась ДТП: парень столкнулся с другим припаркованным автомобилем, после чего покинул место происшествия.
Следователи направили обвинительный акт относительно несовершеннолетнего в суд.
Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.