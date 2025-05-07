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07 мая 2025, 21:20

В Хмельницкой области судили виновников смертельного ДТП с мотоциклом

07 мая 2025, 21:20
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Иллюстративное фото
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В Хмельницкой области был вынесен приговор водителям велосипеда и мотоцикла по ДТП. В результате той аварии погибла женщина

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельнитчине судили виновников смертельного ДТП. Сама авария произошла в мае 2023 года. В результате столкновения мотоцикла с велосипедом погибла 37-летняя пассажирка велосипеда. Также пострадала несовершеннолетняя девушка, ехавшая на заднем сиденье мотоцикла.

Известно, что велосипедом управлял 42-летний мужчина. При всех правилах он перевозил бывшую жену на раме. Перед поворотом он не подал сигнал рукой, не убедился в безопасности маневра и свернул налево. В этот момент на него наехал мотоцикл Suzuki.

На суде 23-летний мотоциклист полностью признал свою вину. Он признал, что превысил скорость. В результате суд признал виновными обоих — и мотоциклиста, и велосипедиста:

  • велосипедиста приговорили к 2 годам лишения свободы, а также обязательство уплатить компенсацию 1 242 000 гривен;
  • мотоциклиста приговорили к 2 годам лишения свободы без лишения права управления транспортными средствами и заменили основное наказание на служебное ограничение сроком на 2 года за вычетом в доход государства 20% из суммы денежного довольствия (также он должен уплатить потерпевшим миллион гривен).

Также известно, что один из обвиняемых – участник боевых действий, военнослужащий, водитель САУ, отмеченный государственными наградами, по месту службы характеризуется исключительно положительно, частично возместил ущерб потерпевшим.

Напомним, ранее во Львовской области водитель сбил 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали с травмами. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

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