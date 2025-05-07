Фото: Нацполиция

В Полтавской области расследуют обстоятельства ДТП. Водитель грузовика столкнулся с мотоциклистом

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 7 мая около 13:30 на улице Героев Украины в городе Лохвица. 39-летний водитель грузовика DAF столкнулся с 40-летним водителем мотоцикла VIPER ZS110. В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители приступили к расследованию обстоятельств и причин ДТП.

Напомним, 6 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель Daewoo Lanos столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП 31-летний пассажир Volkswagen погиб на месте.