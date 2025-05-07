В Одесской области в результате ДТП затруднено движение транспорта
На трассе сообщением Одесса – Рени, между населенными пунктами Подгорное и Монаши, в результате ДТП затруднено движение транспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика и легковушки. Есть пострадавшие.
"Просим учесть эту информацию и по возможности выбрать альтернативный путь. Также еще раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", - добавили в полиции.
Напомним, в Одесской области полицейская сбила ребенка: отца-свидетеля забрали в ТЦК.
В Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в МолдовуВсе новости »
07 мая 2025, 10:45В Одесской области исчез 14-летний парень
06 мая 2025, 12:39В Одесской области судили эксправохранителя, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу
06 мая 2025, 11:44
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Николаеве суд арестовал бывшую руководительницу МСЭК
07 мая 2025, 13:59В Одесской области умерла долгожительница, которая пережила Голодомор
07 мая 2025, 13:45На Ровенщине массово отравили бездомных собак
07 мая 2025, 13:43Обстрел Херсона: мужчину вытащили из-под завалов после попадания снаряда
07 мая 2025, 13:07Во Львове фургон вылетел на тротуар и переехал пешехода
07 мая 2025, 12:55В Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина
07 мая 2025, 12:48Ударил в живот и скрылся: на Днепропетровщине мужчина ранил прохожего ножом
07 мая 2025, 12:43В Тернопольской области 175 водителей лишили права управлять транспортными средствами
07 мая 2025, 12:31Пик позади: медики фиксируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ
07 мая 2025, 12:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну