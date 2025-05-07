В Одесской области в результате ДТП затруднено движение транспорта

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На трассе сообщением Одесса – Рени, между населенными пунктами Подгорное и Монаши, в результате ДТП затруднено движение транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика и легковушки. Есть пострадавшие.

"Просим учесть эту информацию и по возможности выбрать альтернативный путь. Также еще раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", - добавили в полиции.

Напомним, в Одесской области полицейская сбила ребенка: отца-свидетеля забрали в ТЦК.