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05 мая 2025, 21:35

В Луцке двое молодых людей подожгли лес и избили лесничего

05 мая 2025, 21:35
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Фото: Нацполиция
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В Волынской области будут судить двух парней. Они напали на лесничего, когда совершили пожар

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

19-летний и 20-летний жители Матейки 5 марта приехали в лес. Они взяли с собой шины, найденные на свалке, а также бензин. Далее злоумышленники подожгли шины и сухую траву.

Костер уничтожил 0,7 гектара лесного массива. Это ущерб более 23 тысяч гривен. Действия ребят увидел лесничий. Он пытался их задержать, но они стали избивать его руками и ногами. Когда злоумышленники нанесли ему ножевое ранение, они сбежали.

Теперь прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении повреждения лесных массивов огнем и преднамеренного причинения работнику правоохранительного органа средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 28, ч. 18). ч. 2 ст. 345 УК Украины. Злоумышленники предстанут перед судом.

Напомним, недавно в Одессе мужчина напал с двумя ножами на правоохранителей. Полицейские получили ранения. Один из них для защиты выстрелил – злоумышленника госпитализировали.

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