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23 апреля 2025, 22:35

Удар по Никополю: в полиции показали последствия

23 апреля 2025, 22:35
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Фото: Нацполиция
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Русский дрон попал по дому, в котором находилась женщина с двумя маленькими дочерьми. Правоохранители собирают вещественные доказательства российского преступления

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

23 апреля русские войска атаковали дроном Никополь. В результате удара пострадала женщина с двумя детьми. Сейчас стражи порядка собирают вещественные доказательства на месте атаки.

Российский дрон ударил в крышу дома, в котором находилась 23-летняя женщина и ее двое детей (девочки в возрасте один и три года). В результате атаки дети получили акубаротравмы.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В результате атаки в здании разбиты крыша, потолок и стены, выбиты окна, изуродованы двери и фасады.

Напомним, что также 23 апреля россияне атаковали Марганец. Дроном они ударили по автобусу, который вез людей на работу. В результате атаки пострадали 54 человека.

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