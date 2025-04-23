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23 апреля 2025, 21:46

В Херсоне в результате российской атаки загорелась многоэтажка

23 апреля 2025, 21:46
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Фото: ГСЧС
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В Херсоне спасатели тушили пожар в многоэтажке после атаки окупантов. В ГСЧС показали кадры с места инцидента

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает RegioNews.

23 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон из артиллерии. В результате удара возник пожар в многоэтажном доме.

Пожарные спасли из квартиры пожилую женщину, которая получила ранения во время вражеского удара. Спасатели смогли вовремя ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня.

Напомним, ранее российские войска атаковали два района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали два человека 65 и 85 лет. Также сообщалось о поврежденных частных домах.

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