Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
Армия РФ нанесла ракетный удар по территории Коровинского общества в Роменском районе Сумской области. В результате вражеской атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила в Телеграмме Сумская ОВА, передает RegioNews.
"Сегодня, 23 апреля, около 15:30 враг нанес ракетный удар по территории Коровинской общины Роменского района... В результате атаки врага повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по предварительной информации, в результате обстрела пострадавших нет.
Последствия ракетного удара уточняются.
Напомним, в Сумской области пиротехники уничтожили пять найденных боеприпасов.
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