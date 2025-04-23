Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине

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Армия РФ нанесла ракетный удар по территории Коровинского общества в Роменском районе Сумской области. В результате вражеской атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила в Телеграмме Сумская ОВА, передает RegioNews.

"Сегодня, 23 апреля, около 15:30 враг нанес ракетный удар по территории Коровинской общины Роменского района... В результате атаки врага повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительной информации, в результате обстрела пострадавших нет.

Последствия ракетного удара уточняются.

Напомним, в Сумской области пиротехники уничтожили пять найденных боеприпасов.