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23 апреля 2025, 20:31

Удар по Днепропетровщине: количество пострадавших выросло — детали

23 апреля 2025, 20:31
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фото: иллюстративное
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В Марганце Днепропетровской области количество пострадавших в результате российской атаки в автобус

Об этом глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще находится в больнице. Остальные – амбулаторно", - написал он.

Напомним, в Марганце россияне атаковали БпЛА автобус, который вез людей на работу.

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автобус Днепропетровская область дрон БПЛА атака Марганец пострадавший
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