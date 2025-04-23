Удар по Днепропетровщине: количество пострадавших выросло — детали

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В Марганце Днепропетровской области количество пострадавших в результате российской атаки в автобус

Об этом глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"По обновленным данным, в Марганце пострадали 54 человека. 31 пациент все еще находится в больнице. Остальные – амбулаторно", - написал он.

Напомним, в Марганце россияне атаковали БпЛА автобус, который вез людей на работу.