Массированная атака БпЛА "Герань-2" на Харьков и пригород: пострадали 10 человек
Днем 22 апреля россияне массированно атаковали Харьков и пригород ударными дронами типа "Герань-2". Число раненых возросло до 10
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты ударили 12 дронами по Харькову в период с 12:55 до 13:40. Из-за атаки в Шевченковском, Салтовском и Новобаварском районах повреждены гражданские предприятия. В Киевском районе города, где БпЛА попал в проезжую часть, повреждены 15 авто и административное здание.
"В результате вражеского обстрела города получили ранения и испытали острый шок 9 человек", – говорится в сообщении.
По уточненным данным Харьковского горсовета, пострадали 10 горожан.
Предварительно для ударов по Харькову российская армия использовала дроны "Герань-2".
Кроме того, оккупанты дважды атаковали пригород Харькова. В городе Дергачи поврежден частный дом, а в селе Русская Лозовая горела трава.
По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.
Напомним, сегодня днем оккупанты массированно атаковали Харьков ударными дронами. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.