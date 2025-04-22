Массированная атака БпЛА "Герань-2" на Харьков и пригород: пострадали 10 человек

фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили 12 дронами по Харькову в период с 12:55 до 13:40. Из-за атаки в Шевченковском, Салтовском и Новобаварском районах повреждены гражданские предприятия. В Киевском районе города, где БпЛА попал в проезжую часть, повреждены 15 авто и административное здание.

"В результате вражеского обстрела города получили ранения и испытали острый шок 9 человек", – говорится в сообщении.

По уточненным данным Харьковского горсовета, пострадали 10 горожан.

Предварительно для ударов по Харькову российская армия использовала дроны "Герань-2".

Кроме того, оккупанты дважды атаковали пригород Харькова. В городе Дергачи поврежден частный дом, а в селе Русская Лозовая горела трава.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, сегодня днем оккупанты массированно атаковали Харьков ударными дронами. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.